Stramaccioni: "Sentito il 'cannibale' Conte? Prima profilo basso, ora dice il Napoli può vincere"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'DAZN Serie A Show' parlando del momento del Napoli e del suo tecnico. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mi sono piaciute due parti delle dichiarazioni di Antonio Conte. La prima è quando dice che ha cambiato tre volte assetto a questa squadra.

Dopo la prima parte del campionato, dove aveva costruito questa squadra per giocare con il 3-4-2-1, l’ha rovesciata con l’arrivo di McTominay e si è messo 4-3-3. Con la partenza di Kvaratskhelia ha impostato un 3-5-2 con Anguissa e McTominay cercando di fargli fare quello che facevano nel 4-3-3-, ma non funzionava perché Lobotka rimaneva molto isolato. L’ha ricostruito ancora una volta: il doppio mediano Gilmour-Lobotka mi è piaciuto tanto, con McTominay alto. Ha dato anche una frecciatina ad Anguissa, che aveva fatto qualche partita sottotono, come a dire qui niente è garantito. La seconda parte della conferenza che mi è piaciuta è quella del cannibale Conte. Sempre sotto traccia, sempre sotto profilo, e adesso spunta il cannibale e dice che il Napoli c’è e può vincere. Perché sa che è il momento di dare il boost ai suoi ragazzi”.