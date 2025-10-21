Stramaccioni su De Bruyne: "Senza alcuni giocatori è come se soffrisse di più"

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista tv, ha commentato a Dazn l'inizio di stagione del Napoli: "In queste partite contro squadre chiuse, la presenza di Lobotka è importante e quindi l'assenza si sente. E poi c'è un tema De Bruyne. Lui per far bene deve lavorare in collegamento con centrocampisti e attaccanti. Alle volte ho la sensazione che quando manca qualcuno, soffre anche lui.

Per me poi Politano è troppo importante, quando manca senti la sua assenza. E poi la stagione con le coppe è un'altra cosa anche per i pensieri degli allenatori. Ecco perché il Milan ha una grande occasione.

Lucca? Deve cambiare modo di giocare. A Udine aveva trovato una sua dimensione con una squadra che aveva metri da attaccare. Oggi gioca con una squadra che gioca negli ultimi 16-20 metri. Io il lavoro di Conte spalle alla porta lo vedo, ma deve cambiare modo di giocare per essere importante".