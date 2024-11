Stramaccioni su Raspadori: "Riconosci sempre il suo apporto: lega il gioco e tira bene"

vedi letture

Nel corso di 'Diretta Azzurra', trasmissione in onda su 'Rai Sport', l'allenatore Andrea Stramaccioni ha analizzato il momento dell'Italia soffermandosi anche su un giocatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Spalletti alla vigilia della gara col Belgio ha detto che l'addizione di cose semplici porta a un livello molto alto e questo l'abbiamo visto nella sua Italia, il gol di Tonali è un po' l'emblema di questo ragionamento. L'Italia adesso è una squadra, ha l'unità di una squadra di club. Questo gruppo è davvero affiatato e legato, in campo e fuori dal campo".

Su Raspadori e Maldini: "In conferenza stampa Spalletti ha elogiato palesemente Maldini dicendo che ha dei colpi diversi, la gara di domani potrebbe essere un modo per provarlo in una partita vera. Lui e Raspadori sono due giocatori diversi. L'apporto dell'attaccante del Napoli è sempre stato riconoscibile, lega il gioco, ci aiuta a salire ed è pericolosissimo anche nella finalizzazione. Maldini però ha lo strappo, la capacità di saltare l'uomo, e quindi sono curioso di vederlo nel nostro scacchiere".