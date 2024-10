Sub-commissario Bagnoli: "Ho incontrato ADL per il centro sportivo. Ecco le ipotesi e i tempi"

Dino Falconio, notaio e sub commissario per la bonifica di Bagnoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli della possibilità di costruire il nuovo centro sportivo del Napoli a Bagnoli: "Non è un mistero che abbia incontrato De Laurentiis, ho preso un caffè con lui e tra le altre cose c’è stata anche un’ipotesi per la realizzazione del centro sportivo a Bagnoli. Si tratta di una situazione che è ancora da costruire, dal punto di vista progettuale ed economico. Siamo in attesa di una manifestazione d’interesse per andare avanti nella procedura amministrativa se ci sono tutti i requisiti.

Area? Le ipotesi sono diverse a seconda delle esigenze della società. Esistono siti già bonificati o che hanno un termine brevissimo di bonifica, sui quali si può iniziare l’attività di costruzione leggera perchè il centro sportivo non ha bisogni di lavori invasivi. Obiettivamente, terminata la bonifica, i tempi per la costruzione di un centro sportivo si aggirano sui 18 mesi, massimo 24.

Kvaratskhelia? Ho una grande passione per lui, credo che come ci abbia fatto battere il cuore lui nel corso del suo primo anno a Napoli è veramente una cosa meravigliosa. Mi auguro, per quanto possa valere il nostro auspicio, che la sua strada non si separi da quella del Napoli”.