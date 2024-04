Svilar MVP a Napoli, Trevisani: “E' un fenomeno da mesi. Anche fortunato su Osimhen”

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato anche di Mile Svilar

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato anche di Mile Svilar, portiere della Roma e MVP contro il Napoli: “Svilar è un portiere clamoroso, un fenomeno da 3 mesi ovvero da quando gioca, prima prendeva solo freddo in panchina per far giocare uno che non si muoveva più come Rui Patricio. Svilar è stato determinante col Feyenoord ai rigori, a Napoli, a Firenze, ad Udine, a Frosinone, col Lecce, col Milan ed il Torino.

Fa sempre la differenza, soprattutto fuori dove la Roma faceva fatica. E' la prima colpa di Mourinho non averlo fatto giocare ed il primo merito di De Rossi farlo giocare. Senza Svilar tante partite sarebbero finite veramente diversamente, è di un altro pianeta rispetto a Rui Patricio. Poi è anche fortunato perché quando non è perfetto tipo domenica su Osimhen, ci mette la mano ed il pallone si alza”.