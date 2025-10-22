Svolta Maradona? Cons. Simeone: "Entro giugno approvato progetto fattibilità"

Nota ufficiale di Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici. "Il Sindaco Manfredi, con il prof. Edoardo Cosenza e l'Assessore al Bilancio Baretta, mediante l’approvazione in Giunta di una Delibera contenente le linee di indirizzo operative, finalizzate alla progettazione degli interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Diego Armando Maradona, hanno compiuto un passo decisivo per il futuro dell'impianto di Fuorigrotta. Si tratta di un progetto strategico ed ambizioso, che riguarda l’immagine e lo sviluppo della nostra città. Tra le principali innovazioni una nuova configurazione del primo anello e spazi hospitality di livello internazionale, una copertura innovativa con pannelli fotovoltaici e riuso delle acque meteoriche, accessibilità migliorata, parcheggi interrati e nuovi ingressi e spazi commerciali ed infine il museo “Maradona Experience” per trasformare lo stadio in un polo sportivo e culturale.

Il Comune di Napoli ed il Consiglio comunale, sono pronti a rispettare l’impegno con UEFA e FIGC: entro giugno 2026 sarà approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. La candidatura per Euro 2032 è una sfida che vogliamo vincere con un impianto all’avanguardia, sicuro, accessibile e sostenibile. Non parliamo solo di calcio, ma di un’opera che genererà valore sportivo, culturale ed economico per Napoli e per i suoi cittadini.

Il progetto prevede anche misure per ridurre l’impatto acustico e ambientale sulle aree abitate, confermando la volontà di coniugare innovazione e rispetto per il territorio. Lo Stadio Maradona è un patrimonio dei napoletani, della città e della sua storia e con questo intervento lo renderemo un simbolo della Napoli che guarda al futuro".