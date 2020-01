Tacchinardi: "Gattuso ha compattato la squadra, il Napoli è da secondo-terzo posto"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dico che Gattuso mi piace come ha compattato la squadra, ha fatto capire che era ora di finire, parlare poco e fare dei gesti in campo un po' particolari. Questa è una squadra che, se ha motivazioni e fame, può essere seconda o terza. Gattuso ha dato quel fuoco e veleno di cui parla, dall'altro lato non mi aspettavo questa Juve spenta. Pensavo che Sarri desse un gioco davvero spettacolare a questa squadra, ha dato al Napoli un calcio veloce e spettacolare, a Torino sta facendo molta fatica".