Tacchinardi: "Juve non avrà mai picchi di gioco del Napoli, a lei interessa vincere e basta"

Di Juventus e non solo ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Juventus, 2-0 grazie ai nuovi acquisti. Si può puntare solo al quarto posto?

"Per il quarto posto sì, ha preso due giocatori che spostano. Vlahovic è il terminale che mancava a questa squadra. Nei primi 4 deve arrivare non per forza ma deve puntarci. L'Atalanta è il leggera crisi, ma la Juve ieri ha dato delle risposte. Ha ritrovato ferocia, ambizione, a petto in fuori. Per lo Scudetto non ce la fa, è tornata la Juve che può fare paura un po' a tutti".

E' migliorata anche nel gioco la Juventus?

"Non avrà mai i picchi di gioco di Napoli e Inter. Allegri non è l'allenatore che gli piace il gioco, non ha mai esaltato per questo, anche quando vinceva gli Scudetti. La Juve non si vedrà mai quel gioco del Napoli, non gli interessa, vuole vincere e basta. E ha vinto. Ho rivisto la Juve finalmente. ".