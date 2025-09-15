Tacchinardi sul caso Thuram: "Evitabile. Io e mio fratello non l'avremmo mai fatto"

Alessio Tacchinardi, intervenuto a Pressing su Mediaset, ha analizzato la sfida tra Juventus e Inter elogiando così l'operato dell'allenatore bianconero: “Penso che Tudor abbia imparato molto da Lippi. Ha impostato una strategia difensiva con grande rispetto per l’Inter: ha funzionato fino a un certo punto, poi meno, ma ha avuto il coraggio di inserire Adzic e alla fine è stato premiato. L’anno scorso una partita così non l’avrebbe vinta, stavolta invece sì, grazie anche ai cambi. È una Juve totalmente diversa. Chivu lo ha detto bene: la Juventus ha l’umiltà di buttare via il pallone in tribuna, mentre l’Inter sembra non avere più voglia di sporcarsi le mani.

Vlahovic? La Juventus difendeva con un blocco molto basso e Acerbi, nell’uno contro uno, è uno dei migliori. Con Openda avrebbe sofferto, ma con Vlahovic ha fatto una grande partita. Il caso dei fratelli Thuram? Io e mio fratello non ci saremmo mai comportati così. La risata in quel momento si poteva evitare. È stato un errore, ma sul campo Marcus ha fatto una grande partita e ha dato tutto”.