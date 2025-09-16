Tacchinardi: “Vi spiego il motivo per cui Conte è felice di affrontare il Man City”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli è una squadra completa, Lucca ha bisogno di ritrovare quella brillantezza di gamba che gli manca a differenza di Hojlund che ha già capito cosa vuole il suo allenatore. Gli azzurri hanno tutto per poter far bene anche in Europa, poi certo bisognerà fare quel salto di qualità per confrontarsi con squadre importanti come il Manchester City. Conte sarà contento di affrontare la squadra di Guardiola, così potrà capire a che livello è il suo Napoli.

Juventus? Ho avuto la fortuna di conoscere questa nuova società che mi ha fatto un effetto forte, si capisce che i bianconeri vogliono tornare subito a vincere. Il pacchetto offensivo che ha a disposizione Tudor ce l’hanno poche squadre e possono solo crescere. Nel derby d’Italia l’Inter ha avuto il possesso del gioco, ma non ha avuto l’umiltà della Juventus”.