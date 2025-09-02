Tacconi: "Scudetto? Napoli favorito, ha il miglior allenatore al mondo"

L'ex portiere Stefano Tacconi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi sulla Juventus. "Ha iniziato bene - dice come si vede nel video sottostante - ho visto più carattere e personalità , fanno un buon pressing. La lezione delgi anni precedenti l'hanno recepita. Tudor è uno da Juve, conosce l'ambente e può dare molto".

Vlahovic alla fine può essere un acquisto?

"Come Bremer anche Vlahovic è un giocatore importante per la Juve. Aspettiamo il vero Vlahovic per dire che sarà un bell'acquisto. Quando arrivò alla Juve iniziò bene poi si è involuto anche come carattere e personalità".

Che ruolo potrà recitare la Juve?

"Ormai voigliono arrivare tutte nelle prime quattro, ma forse sono un po' troppe".

Ai suoi tempi era impensabile parlare di una Juve terza o quarta...

"No, in effetti se arrivavi quarto venivi anche multato..."

Napoli favorito per lo scudetto?

"Sì perché ha la fortuna di avere il miglior allenatore al mondo che ha dato al gruppo una mentalità vincente, a differenza di quelli di prima".