Taglialatela difende Meret: "Leggo sempre cattiverie su di lui, lasciatelo tranquillo!"

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret, come tutto il Napoli, ha fatto molto bene in campionato e in Champions League. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, credo che il Napoli abbia dato dimostrazione di essere una grande squadra anche nella sconfitta di Liverpool, prendendo gol nel finale su due disattenzioni. Sul primo gol Meret poteva attaccare un pochino di più la palla, ma credo che né quello né quello sul secondo gol sia etichettabile come errore. Più di quello davvero non poteva fare sul secondo. La distrazione è della difesa, non del portiere. Su Meret leggo delle cattiverie che non mi fa piacere sentire, ogni volta viene criticato per ogni cosa, invece va semplicemente lasciato tranquillo".