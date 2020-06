Taglialatela: "Gattuso ha ricostruito i cocci lasciati da Ancelotti, Napoli ora è squadra vera"

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Domani ci sarà la finale che tutti aspettavamo, se c'è una finale da fare io preferisco questa. Juve-Napoli è qualcosa di unico, noi tifosi del Napoli non aspettiamo altro, abbiamo fiducia nella nostra squadra e daremo filo da torcere alla corazzata della Juve. Gattuso ha fatto un lavoro straordinario da quando è arrivato, ha preso i cocci di Ancelotti ed ha rimesso in piedi lo spogliatoio, adesso il Napoli è una squadra vera".