Tamponi SSCN, Prof. Portella: "Annullato ciclo prima di Juve-Napoli? No, c'è un equivoco..."

Nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli: "Sui tamponi prima di Juventus-Napoli c'è stato un equivoco. Prima della partenza abbiamo fatto un nuovo ciclo di tamponi, da cui venne fuori la positività di Elmas. Il responsabile dello staff medico del Napoli aveva organizzato un ulterio ciclo di tamponi per la domenica mattina a Torino, ma va da sé che senza la partenza per Torino quel ciclo andasse per forza disdetto".