Tancredi Palmeri: "Tingersi la faccia di nero per JJ una carnevalata inutile"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista: "La maschera è un conto, ci mancherebbe altro, non mi oppongo. Sto mettendo in guardia dal prendere un’iniziativa che sarebbe un grande autogol: quella di tingersi la faccia di nero, una carnevalata inutile, una pagliacciata. Una cosa ritenuta altamente razzista nei paesi anglosassoni perché ricorda quando nel teatro dell’800-900, gli attori bianchi si tingevano la faccia di nero per parodiare.

A me il politicamente corretto non piace, ma in questo caso è corretto. Detto che, in tutto questo, l’unica cosa davvero grave a prescindere è qualora si accertasse che Acerbi abbia proferito quella frase. Non ho – e non credo nessuno abbia – la certezza in un senso o nell’altro. La cosa certa è che sicuramente Acerbi l’ha gestita malissimo. Spalletti? Fino a due giorni fa era l’alfiere dei napoletani e oggi li tradisce? Quello che intendo dire è che, evidentemente, non c’è una certezza. Acerbi rischia la carriera? Se prende la squalifica è sicuro".