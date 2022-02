Tardelli: "Il Napoli si riconosce nel proprio allenatore. Insigne? Magari addio da favola..."

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, sulle colonne de La Stampa ha analizzato la imminente sfida tra Napoli e Inter. Questo ciò che ha scritto: "Un risultato che potrebbe incidere profondamente sul prosieguo del campionato. Gli azzurri ritrovano, dopo il periodo della Coppa d'Africa, sia Koulibaly che Anguissa, molto importanti nei loro ruoli. Spalletti è stato molto bravo nella gestione di questo periodo, l'assenza di questi due giocatori poteva rivelarsi davvero pesante, ma lui è riuscito nella difficile operazione di responsabilizzare tutto il gruppo con l'effetto che i giocatori hanno raddoppiato le loro energie ed il loro entusiasmo. È una squadra che si riconosce nel proprio allenatore. Un gruppo che finalmente ci crede e la prossima giornata potrebbe essere l'occasione buona. Potrebbe essere un vero addio da favola per il Capitano Insigne che lascerebbe così come eredità al suo pubblico ed alla sua città lo scudetto. Quel che certo è che le due squadre in campo non ci deluderanno".