Tardelli: "Seguiamo il protocollo, se no il campionato sarà deciso dalle Asl"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli l'ex calciatore della Juventus Marco Tardelli ha parlato del caso Juve-Napoli: “Credo che lo sport vada giocato sul campo, però è stato fatto un protocollo e va eseguito. Se non si seguono le regole di questo protocollo il Campionato sarà dettato dalle Asl. La Federazione ha lottato per continuare lo scorso campionato, perché le Asl non sono mai intervenute nonostante i positivi che ci sono stati? Non sono mai intervenute perché c’era un protocollo da seguire. Il Napoli poteva andare a giocare tranquillamente a Torino. Il protocollo dice che il Napoli poteva andare a giocare e non ci è andato, non voglio che i risultati del calcio siano fatti a tavolino, però allora bisogna precisare bene le cose nel protocollo".