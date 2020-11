Tardelli su Juve-Napoli: "Per il bene dello sport andava giocata"

Intervenuto nel corso della ‘Domenica Sportiva’, l’ex calciatore Marco Tardelli ha parlato così di Juventus-Napoli, che non si è disputata e che ha portato alla nota sentenza: “Juve-Napoli? Io per il bene dello sport l’avrei giocata. Poi ci saranno delle sentenze che non dipendono dallo sport e accenderemo quelle” ha spiegato l'ex centrocampista bianconero.