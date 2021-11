Tardelli sul rinvio della A a marzo: "Mondiale troppo importante. I club si sacrifichino"

Marco Tardelli, campione del Mondo nel 1982, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare dell'eventuale spostamento del turno di campionato previsto per il 20 marzo per permettere a Roberto Mancini di guadagnare qualche giorno in vista dei playoff per la qualificazione al Mondiale in Qatar: "Mancini ha bisogno di stare con la squadra e noi dobbiamo fare il possibile per lui. Qualche sacrificio va messo in conto per il bene del sistema calcio italiano. Per la Nazionale va chiesto un sacrificio collettivo. L'Italia al Mondiale è troppo importante per tutti. Spero che la Figc, Lega e club si mettano d'accordo per dare questi giorni a Mancini. Opposizione? Capisco le difficoltà degli spostamenti, ma la Nazionale è un bene di tutti e il rischio è grosso per tutti. Forse non si è capito quanto...".