Tare a Dazn: "Stiamo crescendo! Per Sarri gara speciale, è legato a Napoli"

Ai microfoni di DAZN ha parlato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima della sfida di stasera contro il Napoli. "Per Sarri è una partita speciale, ha un legame troppo forte con il Napoli e la città. Sfortunatamente non abbiamo avuto tempo per pensare molto, sono state quarantotto ore intense per noi e la squadra sta capendo bene l'idea di calcio del mister. Le ultime tre trasferte sono andate abbastanza bene, stasera giochiamo in un campo difficile e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Pedro? Ci ha sorpreso un po' a tutti, è un esempio anche fuori dal campo ed è stato un acquisto azzeccato. La sua duttilità e la crescita di Felipe Anderson possono essere determinanti".