Tedesco: "Mazzarri ha tutto per fare bene. Difesa a 3? Solo quando i giocatori si prestavano"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giacomo Tedesco, allenato da Mazzarri alla Reggina

TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giacomo Tedesco, ex calciatore allenato da Mazzarri alla Reggina ed ex allenatore di Di Lorenzo: “Il Napoli è forte, c’è da capire la voglia di riscatto di Mazzarri quanto farà la differenza, ma il tecnico ha tutte le carte in regola per poter fare bene. Si gioca una grande occasione a Napoli: la prima cosa dovrà dare tranquillità ad un gruppo forte. Ho giocato 3 stagioni con Mazzarri, con la nostra squadra ha sempre messo una difesa a 3, ma perché i giocatori si prestavano a questo sistema. Alla Reggina riuscì in una grande impresa perché il suo modo di gestire il gruppo è stata per noi un’arma in più e lo sarà anche nel Napoli. La sua grinta è stata la forza di tutto il gruppo e sono certo che può ripetersi.

Di Lorenzo sa fare tutto! Può giocare a 3 in difesa, a 4, non ha problemi e anche Mario Rui e Olivera possono farlo. In questo momento Di Lorenzo ha bisogno di una mano perché se qualcuno non torna il pacchetto difensivo va in difficoltà. L’anno scorso tutti attaccavano e tutti difendevano, quest’anno è venuta a mancare la fase difensiva. Mazzarri darà nuove motivazioni perché la squadra è forte. Con la sosta delle nazionali c’è da capire anche come tornano gli azzurri, toccherà al tecnico capire chi sarà pronto per l’Atalanta”.