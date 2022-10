Telese: "Napoli stai pronto, a marzo ci sarà il classico crollo di Spalletti!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Telese, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Telese, giornalista: "Ho visto un grande Napoli, è una squadra pazzesca... Mette paura alla Roma e come! C'è questo ragazzo che sembra il nuovo Maradona, il georgiano. Ma poi come si fa? Avete Juan Jesus che è un usato di quarta mano e al Napoli sembra un baluardo! Ha rimpiazzato il miglior difensore al mondo, Koulibaly! Noi della Roma facciamo fatica a Genova, come faremo contro questo Napoli (ride, ndr)? Detto questo: il Napoli sia pronto. Anche quest'anno ci sarà il classico crollo di Spalletti a marzo. Zaniolo? Gli attaccanti della Roma li vedo intontiti, anche Tammy Abraham... Dybala ha prodotto nel suo arrivo alla Roma quello che Ronaldo aveva prodotto per gli attaccanti della Juventus al tempo, li ha un po' intimoriti, quasi castrati... Spalletti? Scherzi a parte, resta un grande professionista. Questo Napoli sta facendo cose pazzesche con Mario Rui e Juan Jesus in difesa, è chiaro che l'allenatore abbia dei meriti clamorosi".