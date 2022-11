Tempestilli realista: “Se il Napoli riprenderà la marcia di prima, non ce ne sarà per nessuno”

Antonio Tempestilli, ex calciatore e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Antonio Tempestilli, ex calciatore e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Mondiale? Non mi sta entusiasmando, lo vedo poco. La pausa positiva per gli azzurri arrivati stanchi? Non lo so e non credo, perché il Napoli ha finito vincendo tante partite e quindi non penso che ne avesse tanto bisogno. Certo, tante partite, in Italia e in Europa, sulle gambe si fanno sentire, questa sosta gioverà agli azzurri ma anche agli altri. Andare in Turchia per il clima va bene, anche se in Italia non fa poi tutto questo freddo. E’ pur vero che andare più lontano consente di estraniarsi dalle amicizie e dalla famiglia, permettendo di impostare un lavoro tutti insieme nel segno della grande concentrazione.