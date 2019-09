Teotino: "Juve ha il doppio del monte ingaggi, ma nell'11 titolare c'è più equilibrio con Napoli e Inter"

Gianfranco Teotino, noto giornalista, durante il microfono aperto di Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori. Ecco le sue considerazioni:

Sul nuovo corso della Juve: "Sarri non ha potuto lavorare come ha voluto per i problemi di salute. La Juve vuole cambiare totalmente il suo assetto, ma anche Sarri deve cambiare il modo di gestire il gruppo. Dovrà fare i conti con l'abbondanza di giocatori, non ci è abituato".

Sugli stipendi: "La correlazione stipendi-qualità è chiara, al di là dei bonus. La Juve ha un monte ingaggi doppio dell'Inter, ma rispetto agli 11 che vanno in campo è inferiore rispetto ai titolari dell'Inter e del Napoli. Spero che questo renda più equilibrato il campionato".