Teotino: "Sorteggio sfortunatissimo, ma il Napoli si è imposto con il Liverpool..."

Gianfranco Teotino, giornalista, ha commentato l'accoppiamento Napoli-Barcellona per gli ottavi di Champions League nel suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "E' un sorteggio sfortunatissimo per il Napoli, che aveva dimostrato con Ancelotti in panchina di sapersi opporre anche a big come il Liverpool. I giocatori hanno messo grande impegno in Champions League, ma il Barcellona ha valori tecnici superiori".