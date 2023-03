Termina il divieto di trasferta, Spalletti: "Per noi è fondamentale! Ho temuto un calo..."

Luciano Spalletti è stato interrogato anche sulla fine del divieto di trasferta per i tifosi napoletani che domani riempiranno il settore ospiti a Torino.

Finito il divieto di trasferta, quanto è importante riavere i tifosi?

"Fondamentale, spero non succeda più quanto accaduto. Capisco che ci sono storici dietro, situazioni che ti portano ad un atteggiamento, ma la squadra si sente più forte col pubblico in trasferta ed in primis è più bella la partita. Quando c'è un divieto ci sono dei colpevoli, ma molti non colpevoli che vengono penalizzati, io ho temuto per le trasferte quando c'è stato il divieto perché per noi è un sostegno importante ed i calciatori hanno bisogno di quello che ci dà la curva".