Terzo anello Maradona, ass. Ferrante: "Rilievi positivi, presto novità"

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Terzo anello del Maradona? So che ci stanno lavorando i migliori, so i rilievi che son stati fatti e so che sono stati positivi. Avremo un esito che ci renderà felici affinché si possano ampliare i posti disponibili al Maradona.

Ogni giorno abbiamo tanti eventi sportivi a Napoli e ne vado fiera. Prepariamoci a vivere un 2026 alla grande, avremo l’Europeo Finn che a Napoli non c’era da 60 anni. Questa prima giornata è andata benissimo, il vento ha reso la gara più impegnativa. I velisti saranno contenti di aver avuto un mare impegnativo. Nel prossimo fine settimana ci sarà a Largo Sermoneta la prima tappa del campionato italiano del wing foil che sta appassionando molto i ragazzi. Noi abbiamo Ernesto De Amicis, un piccolo campioncino napoletano che gareggerà tra sabato e domenica. E qui a Napoli avremo la prima partita del campionato nazionale.

Coppa Davis femminile a Napoli? Sogniamo, la Coppa Davis maschile si disputerà a Bologna. Noi stiamo lavorando affinché quella femminile possa essere a Napoli l’anno prossimo, tra aprile e maggio si deciderà. Spero che la federazione ci segua, ci puntiamo molto. Giro d’Italia? E’ il quarto, ci fa piacere che il Giro d’Italia voglia sempre passare per Napoli. Si passerà a Napoli e per i comuni limitrofi".