Tesser elogia Castrovilli: "È pronto per club importanti. Sarà tra i top della Serie A"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla possibile ripresa dei campionati al 3 maggio: "Speriamo che le proiezioni fatte per maggio siano giuste, ciò significherebbe che tutto è tornato alla normalità. Il campionato di Serie B è meno complicato rispetto a quello della Serie A perché li ci sono anche le competizioni europee. Ovviamente se riprenderà la Serie A, riprenderà anche la Serie B. Io confido che ci sia la ripresa dei campionati perché vuol dire che il Paese sta bene.

Playoff in B? Questo dipenderà da quando si riprenderà. Oggi le date sono molto indicative. Per i playoff si dovrebbe trovare una formula ad una partita unica magari invece di due. Non saprei.

Castrovilli? È pronto per palcoscenici importanti. Io l’ho allenato a Cremona ed ho subito visto la sua classe. Castrovilli ha delle qualità tecniche importanti abbinate a doti fisiche di rilievo. È destinato a diventare un top player tra le squadre di Serie A”.