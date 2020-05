Tissone: "Nel 2009 vicino al Napoli, che peccato! Sogno di tornare in Serie A, qualcosa si muove..."

Fernando Tissone, ex centrocampista di Udinese, Sampdoria e Atalanta, ha parlato a Tuttonapoli.net: "Mi manca la Serie A? Tanto perché sono stato bene, ho vissuto 9 anni fantastici, ho giocato in Champions e in Europa League con squadre arrivate lì come sorprese ma meritevoli del traguardo. Ho girato ovunque, sono stato in Spagna e in Portogallo, ma la Serie A ha qualcosa di speciale".

Tornerà? "Ci spero. Prima del Covid-19 ero in trattativa con diverse società, mi sta seguendo come intermediario Inacio Pià. Ora è tutto fermo, attendo notizie e spero che qualcosa torni a muoversi".

È mai stato vicino al Napoli? "Sì. Nel 2009 quando ero all'Udinese potevo trasferirmi al Napoli nella sessione invernale. C'era Marino che mi voleva, ma l'Udinese si oppose e non mi lasciò partire. Fu un peccato. Poi in estate andai alla Sampdoria".