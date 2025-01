Tmw, Ceccarini: "Rinnovi Meret e Anguissa? Napoli concentrato su altro"

"Credo che il discorso dei rinnovi sia un attimo posticipato alla chiusura del mercato, per ovvi motivi: il Napoli, fino a ieri mattina, pensava di poter prendere Danilo per la difesa. Per quanto riguarda l'attacco, continua la trattativa per Garnacho e, quindi, c'è ancora tempo per parlare dei rinnovi, dieci giorni non cambiano la vita. È chiaro – ha detto il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che ad oggi, il discorso è concentrato su due settori: uno che pensava di aver già risolto e l'altro sa che comunque la strada è ardua. Ad oggi, non ho conferme su chi prenderà il club azzurro in difesa. Ho delle idee, ma sono inutili se non sono suffragate dalle ipotesi, ovvero Ismajli e Kiwior, ma non ci sono ancora delle vere e proprie conferme.

Garnacho valutazione molto alta? Conte è stato molto chiaro: lui ha perso uno forte come Kvaratskhelia e ne vuole uno che sia alla pari del georgiano. È chiaro che la società può fare mille ragionamenti ma, ad oggi, ha l'intenzione di prendere un giocatore pronto. Di conseguenza, siccome il Manchester United non ha bisogno di vendere Garnacho e ne’ il giocatore pare si stia mettendo di traverso, allora è chiaro che se il giocatore vale 50, ne chiede 70”.