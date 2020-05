TN - Calaiò loda Mertens: “E’ la storia del Napoli, gli devono rinnovare il contratto”

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l’ex bomber del Napoli Emanuele Calaiò (clicca qui per l’intervista integrale) con cui abbiamo parlato della questione rinnovi di Dries Mertens e di Arek Milik: “La società ha già preso Petagna per il prossimo anno, ma penso che sarà l’alternativa alla punta titolare. E’ chiaro che se il Napoli ha intenzione di prendere un centravanti di livello come Cavani o Icardi, io tra Mertens e Milik sacrificherei il polacco: Mertens è la storia del Napoli, il pupillo dei tifosi anche perché è un ragazzo esemplare, umile e soprattutto un ottimo giocatore. Il belga è un jolly, può fare anche la seconda punta, dove lo metti lo metti fa bene, quindi gli devono rinnovare il contratto. Se invece intendono non prendere nessuna punta allora rinnoverei il contratto sia a Milik sia Mertens”.