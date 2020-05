TN - Montervino e la promozione in A: “Neanche per la vittoria della Champions si festeggia così"

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino (clicca qui per l’intervista completa) soffermandosi sugli anni di Napoli: “Mi piace sempre ricordare quel 10 giugno 2007 quando andammo in Serie A. Per me ha la valenza del terzo Scudetto per il Napoli. Per una squadra di Serie B finire in Serie A, tornare a Napoli e vedere 200mila persone festeggiare: cose che non si sono viste neanche a Madrid quando il Real ha festeggiato la Champions League. Questa è la differenza tra il popolo napoletano e tutte le altre tifoserie. Per me questo equivale al momento più emozionante della mia carriera, nonostante abbia disputato partite anche di un certo blasone, ma quella resta indimenticabile".

RAPPORTO CON I TIFOSI - "I tifosi provavano verso di me un rispetto assurdo, io cercavo di far capire in tutti i modi ai miei compagni di squadra quale fosse la valenza della tifoseria napoletana. Ero legato a tutti quanti, anche tutte le frange degli ultras con cui ho avuto sempre un rapporto di grande stima e rispetto. Mi pregio del fatto di essere stato il capitano del Napoli per cinque anni, di non aver mai avuto nessun problema e di averne risolto più di qualcuno".