TN - Montervino fiducioso: “E’ ancora possibile per il Napoli il miracolo 4° posto”

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino (clicca qui per l’intervista completa) in merito al Napoli targato Rino Gattuso: “Gli azzurri hanno ripreso la strada giusta: Gattuso, dopo il primo mese di sofferenza, è stato bravo a riprendere un po’ il tutto e raddrizzare la stagione. Mi auguro che con la ripresa del campionato si possa continuare ad aver un trend positivo. A mio parere il Napoli può ancora fare un miracolo e centrare la qualificazione in Champions League”.