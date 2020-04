TN - Passato al Napoli, Rastelli: "Emozione unica. Dopo quasi 18 anni il ricordo è ancora intenso"

Un passato nel Napoli come calciatore e ex tecnico della Cremonese, Massimo Rastelli è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l’intervista integrale) soffermandosi sulla sua avventura da calciatore al Napoli nel 2001 quando sfiorò la promozione in Serie A: “Ho sempre detto che le emozioni che ti dà indossare la maglia del Napoli sono uniche. E’ una piazza grandissima, di straordinaria passione, dopo quasi 18 anni il ricordo è ancora vivido e intenso. E’ stata un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo, ho avuto il piacere di indossare una maglia storica e di grande tradizione. Fu un’annata piena di difficoltà, ma in condizioni difficili quel gruppo si è cimentato dopo un inizio non facile, con i mesi ci siamo avvicinati alla zona promozione che poi è sfuggita nelle ultime giornate. Rimangono delle sensazioni che devi vivere personalmente per poterle spiegare”.