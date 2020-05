TN - Pres. Empoli su Tutino: "Ha dei mezzi straordinari. Per arrivare al top..."

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) soffermandosi su Gennaro Tutino, calciatore in prestito dal Napoli alla squadra toscana: "E’ un ragazzo sveglio, splendido, che ha dei mezzi straordinari. Per giocare a livelli importanti ci deve mettere qualcosa in più. A volte si deprime troppo facilmente, in altre invece si esalta. Deve lavorare su un certo equilibrio e sulla concentrazione. Sarebbe un peccato non sfruttare i suoi mezzi, ma tutto dipende da lui”.