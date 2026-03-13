Toni sulla Champions: "Napoli fuori subito, male Inter e Juve. Serve esame di coscienza"

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L'ex attaccante Luca Toni, presente a Milano per l'EA7 World Legends Padel Tour, ha concesso un'intervista a Sky Sport

L'ex attaccante Luca Toni, presente a Milano per l'EA7 World Legends Padel Tour, ha concesso un'intervista a Sky Sport parlando di Nazionale e non solo. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal suo amico Gennaro Gattuso: "Lasciamo tranquillo Rino Gattuso, è già abbastanza nervoso. L'Italia ha un bel gruppo di giocatori e deve andare al Mondiale, speriamo di farcela dopo due anni".

Sul flop delle italiane in Europa: "Dobbiamo farci un esame di coscienza. Il Napoli che va fuori subito, l'Inter che poteva fare meglio, anche la Juve fuori... L'Atalanta è l'unica che ha trovato una squadra troppo forte, magari ha sbagliato atteggiamento nella partita d'andata, ma col Bayern c'era troppa differenza. Va fatta però una riflessione sul calcio italiano in generale".