Torino, Brekalo a Dazn: "Il Maradona è stadio speciale per ogni calciatore!"

Josip Brekalo, trequartista del Torino, a pochi minuti dal match sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Ovviamente è una sensazione speciale per me e per tutti i calciatori perché tutti sappiamo chi era Maradona e questo stadio è veramente speciale, sarà grandioso giocare qui. E' sempre dura prepararsi dopo partite giocate in Nazionale, ma abbiamo molto chiaro quali sono l nostro stile e la nostra filosofia. Siamo preparati e penso che oggi possiamo vincere o comunque fare punti".