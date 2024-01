Torino, Cairo esulta: "Grande vittoria col Napoli! Partita controllata"

Il presidente del Torino Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni dei media dopo la vittoria contro il Napoli.

Il presidente del Torino Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni dei media dopo la vittoria contro il Napoli: "L’anno scorso andavamo meglio fuori casa, ora dovremmo fare entrambe le cose (ride, ndr). Oggi abbiamo ottenuto una bella vittoria. Nel primo tempo si vedeva che avevamo in mano la partita. Vanja ha fatto una grande parata, ma eravamo in controllo. Abbiamo segnato subito dopo l’espulsione, ma non dipendeva da quello. La più bella di sempre? Facendo due conti dovrebbero essere circa 750 partite da presidente, sicuramente è una grande vittoria".

Sul girone d'andata del Torino: "Ora dobbiamo continuare: abbiamo chiuso l’andata con un punto in più, è tutto ravvicinato e andiamo avanti partita per partita. Vogliamo migliorarci. Direi tutto bene, ora serve dare continuità a questa grande vittoria. Il Genoa è in forma, vogliamo dare continuità e 27 punti sono un buon messaggio di continuità".

Sulle trattative per il rinnovo di Rodriguez: "Quando rinnoviamo, lo comunichiamo. Abbiamo fatto Linetty, Vojvoda e Sanabria, non entro nei dettagli prima di fare le cose".

Sull'attacco granata: "La squadra sta prendendo confidenza con modulo nuovo, con il tempo ci sarà ancora di più l’abitudine a giocare così. E i giocatori daranno un rendimento migliore".