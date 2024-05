Torino, Cairo: "Sono contento, siamo davanti al Napoli"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria per 3-1 in casa contro il Milan

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria per 3-1 in casa contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Con Napoli, Atalanta, Milan sempre tre gol.

"Pellegri si è sbloccato a Verona, l’ho visto benissimo e super motivato. Sono contento, è una vittoria importante e siamo davanti al Napoli. Tifare viola in Conference? Certo, con la Fiorentina siamo gemellati (ride, ndr)".

Ancora sui singoli:

"Rodriguez ha segnato il suo primo gol col Toro, ha fatto un grande gol. Tutta la squadra ha fatto bene, anche Ilic ha fatto un gol da giocatore vero: sei-sette volte quello lo sbagli, lui invece ha mandato fuori tempo il portiere. Zapata è alla sua quarta miglior stagione in carriera, è uno che non si risparmia mai. Bellanova è tornato ai suoi livelli. Ha giocato 36 gare su 37, ci sta di non farle tutte a mille. Ma oggi ha ripreso a buonissimi livelli. Anche Milinkovic-Savic ha fatto due belle parate. Sono molto contento".

Su Ricci:

"Per me non è impossibile che vada all’Europeo, sta facendo benissimo, nelle ultime partite ha avuto una crescita importante".

Su Buongiorno:

"Buongiorno sta bene, aveva avuto dei problemi, stasera ha sentito un po’ di crampi. Se dovessi dare un titolo a questa serata direi: 'Una giornata particolare'".