Torino, Juric: "Il Napoli ha due fuoriclasse, Spalletti e Giuntoli! Luciano è diverso dagli altri..."

In conferenza stampa Ivan Juric, allenatore del Torino, alla vigilia della partita contro il Napoli ha elogiato Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli: "Hanno due fuoriclasse, Spalletti e Giuntoli: si sono migliorati a vicenda. Hanno preso giocatori moderni come Kim e Anguissa, possono giocare come vogliono contro qualsiasi squadra. Spalletti ha qualcosa in più rispetto agli altri, quando dirigono il gioco da dietro non c'è improvvisazione ma è tutto programmato.