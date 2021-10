Torino, Juric non si rassegna: "A Napoli non subivamo più niente, ma c'è stato il rimpallo"

Nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della sfida al Genoa, il tecnico del Torino Ivan Juric alla domanda sui gol subiti nel finale è tornato sul ko di Napoli:

"C'è un po' di tutto: con i cambi giusti, come a Sassuolo, mettevamo gente giusta al posto giusto. A Napoli stavamo vivendo un momento positivo della gara, non si prevedeva un gol e il Napoli non stava creando. C'è stato un rimpallo che è arrivato sulla testa del più forte. Abbiamo perso tanti punti nel finale, è un rammarico come successo con Atalanta, Lazio e derby. Non è una questione psicologica: se ti metti dietro e difendi, puoi pensare al passato e subisci; a Napoli, stavamo continuando a giocare. E anche nelle altre gare avevamo l'atteggiamento giusto".