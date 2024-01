Torino, Lazaro a Sky: "Il fallo di Mazzocchi? Sapevo subito che sarebbe stato espulso"

Nel post-partita della sfida vinta 3-0 contro il Napoli, il centrocampista del Torino Valentino Lazaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Nel post-partita della sfida vinta 3-0 contro il Napoli, il centrocampista del Torino Valentino Lazaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo felici di ciò che stiamo facendo in campo e per la vittoria, abbiamo alzato il livello.

Il fallo da rosso di Mazzocchi? Sapevo subito che sarebbe stato espulso, sono cose che non dovrebbero accadere. Per fortuna sto bene, lo scorso anno mi infortunai al ginocchio. Non voglio parlare del fallo che mi è stato fatto, sono solo felice per la vittoria".