Tosto annuncia: "Berardi ha messo Napoli in cima alle piazze dove trasferirsi"

Vittorio Tosto, ex difensore del Napoli e oggi operatore di mercato, ha annunciato a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Berardi al Napoli? Ci sono ottime possiiblità, al 90% saluterà il Sassuolo a fine stagione. So per certo che tra le piazze italiane dove giocherebbe, Berardi ha messo in cima proprio il Napoli".