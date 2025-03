Tosto avvisa: "Il Napoli dovrà bloccare questi due se vuole far bene con la Fiorentina"

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vidi Fiorentina-Napoli, gara d’andata, e Spinazzola fece una buona partita e c’era molto da migliorare. Ora ha più gamba perché ha avuto molto minutaggio. Limitare Dodò non è facile, è tra i più forti esterni della Serie A. Andare a tarpare le ali alla Fiorentina in questo momento non è facile. Sarà una partita molto importante per il Napoli che non si può permettere di sbagliare nell’uno contro uno, bisogna bloccare le individualità di Gosens e Dodò, così porti la percentuale della vittoria dalla tua parte.

La mia stagione al Napoli? Siglai 5 goal, tutti decisivi, feci una grande stagione. Peccato che non vincemmo il campionato. Io rifiutai il Bologna in A per venire a Napoli e giocarmi le chances per vincere il campionato. Per un calabrese come me aveva un fascino enorme indossare la casacca del Napoli”.