Tosto esalta Brescianini: “Moderno, duttile e può farti cambiare modulo durante le partite”

vedi letture

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, che ha condiviso le sue opinioni sul mercato e le scelte tattiche del club: “Bisogna sottolineare che, nonostante le problematiche, le incertezze e i punti interrogativi, Conte è stato bravo a trovare la quadra. La rosa è riuscita progressivamente a liberarsi dei dubbi che c’erano, permettendo al gruppo di formarsi e amalgamarsi grazie alle idee e al lavoro di Conte. Resta da risolvere il tassello più importante: il centravanti. Sappiamo tutti che il Napoli ha già la soluzione; bisogna capire la tempistica e affinare la strategia di mercato in uscita per completare l’operazione. La cessione di Osimhen avverrà e il contratto di Lukaku sarà depositato”.

Su Brescianini: “Brescianini è un giocatore molto ambito e conteso, perché le sue caratteristiche e qualità rispecchiano quelle del giocatore moderno. La sua fisicità e atleticità gli permettono di essere duttile in diversi ruoli, offrendo all’allenatore la possibilità di variare modulo anche durante la partita. È in grado di destreggiarsi tra le linee di centrocampo, sia in fase offensiva che difensiva. Capite bene che un giocatore con queste caratteristiche ha molto mercato; piace a Conte ma anche a Gasperini. Ci sarà una lunga concorrenza tra i due club per assicurarselo, dato che sono due piazze ambite e due allenatori di grande prestigio”.