Tosto: "Il Napoli si sta facendo male da solo. Non si deve cadere in questi errori"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore del Napoli, Vittorio Tosto. Queste le sue parole: "Quando sono venuto a Napoli, la squadra azzurra era in Serie B, avevo l'opportunità di andare in A col Bologna ma scelsi la città napoletana. Li, ho vissuto una stagione sul piano sportivo difficilissima ma a livello personale, sono stato in modo fantastico.



Cosa deve cambiare il Napoli dal punto di vista tattico? Il Mal voluto non è mai troppo, Il Napoli si sta facendo del male da solo. Non bisogna cadere in questi tranelli. Napoli è la piazza che più si fa prendere dagli attacchi esterni e ora si sta sbagliando anche all'interno della società. Così facendo si regalano punti e posizioni in classifica. Sugli azzurri, sotto il punto di vista della comunicazione, qualche città ci sta giocando".