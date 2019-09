Tosto: "Inter ha speso, il Napoli ha creato i campioni! Il vero colpo per me è Di Lorenzo"

L'intervento dell'ex azzurro ed ora procuratore Vittorio Tosto in diretta su TMW Radio durante 'Stadio Aperto" :

La lotta Scudetto sarà aperta fino alla fine?

"Inter e Napoli, in modalità diverse, si sono avvicinate alla Juventus. L'Inter investendo tanto sul mercato e sullo staff tecnico. Il Napoli, invece, attraverso un lavoro sulla tecnica e sulla programmazione nel corso degli anni. Ha preso giocatori di alto livello trasformandoli in campioni come Koulibaly e Mertens".

Qual è il vero grande colpo dell'estate?

"Sono di parte e un patriota, inoltre amo la gavetta. Ecco perché dico che il colpo migliore è Di Lorenzo a Napoli. E non solo perché l'ho scoperto io, ma perché questo è il mio calcio, in cui dietro c'è l'intuizione, il saper dare una chance anche un calciatore di C. Il non rischiare su uno straniero ma puntare sui nostri giovani. E potrà ancora crescere tanto".

A Genova si stanno vivendo situazioni opposte...

"La città vive due realtà diverse. Il Genoa, che negli ultimi 10 anni ha rischiato la B 3 volte, è ripartito alla grande. Serviva fare qualcosa di importante durante l'estate, Preziosi lo sapeva, altrimenti sarebbe stato impossibile continuare in una piazza del genere. Sponda Sampdoria, invece, c'è sconforto. Sta venendo a mancare la programmazione del post Giampaolo. Non c'è certezza. In pochi mesi, nel calcio, capita di distruggere quanto creato. Di Francesco ha accettato un incarico importante, ma dopo la sua firma la società ha intavolato la trattativa per la cessione del club. Quindi gli scenari sono cambiati e non è facile per lui adesso lavorare".

Sabato c'è Fiorentina-Juventus...

"Ho vissuto la settimana a Firenze e si respira qualcosa di diverso. Mi sbilancio un pochettino: la Juventus dovrà stare molto attenta, aleggia un'aria particolare in città. I bianconeri rischiano molto, la vittoria viola potrebbe essere la sorpresa di giornata".