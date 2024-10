Tosto: "Primato meritato e ragionato! Ricordate Conte cos'ha fatto in casa della Juve?"

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il campionato di A è una maratona fatta di tappe e chilometri. Il Napoli ha studiato nei minimi dettagli il percorso da fare. Quando gli altri erano al mare Conte era già a lavorare e questo ha messo i puntini su alcuni aspetti e sullo statuto interno della società. Ha avuto carta bianca, poi ha perfezionato la rosa, c’è stata la debacle della prima giornata e poi ha gestito badando solo ai risultati. E’ andato a giocarsi la sua prima partita importante a Torino ed è andato per lo 0 a 0. Poi le successive quattro sono state preventivate dai 10 ai 12 punti e pure ci è riuscito. Le prime salite inizieranno adesso, da qui a Natale il Napoli vorrà provare ad avere più punti possibile. Magari arriverà qualche sconfitta, ma è tutto calcolato.

Milan-Napoli? Nella testa di Conte c’è lo 0 a 0, poi tutto ciò che arriverà di positivo sarà un di più. Le concorrenti aumenteranno il passo, il Milan ha un bonus importante, ha un unico risultato per avvicinarsi al primato e non potrà sbagliare. Vedremo se il Milan sarà in grado di accelerare il passo in questa salita del Napoli. L’ambiente Milan e l’ambiente Napoli? La differenza degli allenatori è nella gestione individuale dei calciatori e li fanno rendere al 100%. Se Leao non riesce ad esprimersi al 100% una piccola responsabilità ce l’ha anche l’allenatore”.