Totti, l’ex agente: "Insigne? Tempi sono cambiati, è già tanto che sia rimasto a lungo a Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Insigne è stato considerato spesso il Totti napoletano: sarebbe stato il caso di trattenerlo? "È un discorso difficile e farlo oggi è piuttosto futile. I tempi sono cambiati, anzi è già un risultato importante che Insigne sia rimasto al Napoli per un periodo così prolungato. Un personaggio come Lorenzo può regalare spettacolo anche altrove, inoltre percepirà un ingaggio molto elevato in Canada".