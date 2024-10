Totti non scherza, vuole tornare a giocare: "L'ho presa seriamente, ci sono 1-2 squadre"

Francesco Totti non ha nessuna intenzione di scherzare. L'ex calciatore della Roma è intervenuto alla tappa di Miami dell’EA7 World Legends Padel Tour confermando la volontà di tornare in campo a otto stagioni dal suo ritiro: "Diciamo che faccio in tempo a fare le finali a fine novembre (del torneo di Padel, ndr). Per la Serie A stiamo parlando di almeno due mesi di allenamento, i tempi sono quelli".

Non era uno scherzo quindi? "No non è uno scherzo. L’ho presa seriamente".

La squadra ce l’ha in mente? "Si ci sono una o due squadre. Ora vediamo la testa ed il fisico cosa mi dice".

La testa lo sappiamo… "La testa già sà la risposta, il fisico vediamo. Chissà cosa ci riserverà il prossimo anno".